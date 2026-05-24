Kılıçkaya Barajı'nda Renkli Su Görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçkaya Barajı'nda Renkli Su Görüntüsü

Kılıçkaya Barajı\'nda Renkli Su Görüntüsü
24.05.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri'ndeki Kılıçkaya Barajı'nda tahliye sırasında gökkuşağı manzarası oluştu.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde dolusavak kapakları açılan Kılıçkaya Barajı'nda tazyikle akan su, dağdan kayan devasa bir kar kütlesini andıran görüntüsüyle dikkat çekti. Savrulan su damlacıkları, güneş ışığıyla buluşunca gökkuşağı manzarası ortaya çıktı.

Suşehri ilçesinde kış ve bahar aylarında gerçekleşen kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları, Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) havzasını tamamen doldurdu. 7 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda DSİ yetkilileri tarafından kontrollü tahliye süreci başlatıldı.

DAĞDAN KAYAN ÇIĞ GİBİ

Barajın dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte, saniyede tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına indi. Kapaklardan hızla akan suların oluşturduğu beyaz köpükler, dağdan aşağı hızla kayan, çığa benzeyen devasa bir kar kütlesini andırdı. Ayrıca tahliye sırasında havaya savrulan su damlacıkları, barajın güney cephesine vuran güneş ışığıyla buluştu. Işığın su damlalarında kırılmasıyla baraj gövdesinin önünde gökkuşağı oluştu. Bu anlar dronla görüntülendi.

KONTROLLÜ TAHLİYE BİTİNCE KAPAKLAR KAPATILACAK

Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak ve Kelkit Çayı yatağındaki su dengesini sağlamak amacıyla başlatılan tahliye işlemi titizlikle yürütülüyor. Kelkit Çayı yatağındaki su seviyesi yakından takip edilirken, yeterli miktarda suyun güvenli bir şekilde deşarj edilmesinin ardından dolusavak kapakları kademeli olarak tekrar kapatılacak. Kapakların açıldığı 14 Mayıs'tan bu yana bölgede yaşayan ve güzergahtan geçen kişiler, manzarayı görmek için barajın bulunduğu alanı sıklıkla ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçkaya Barajı'nda Renkli Su Görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:42:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılıçkaya Barajı'nda Renkli Su Görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.