Kilimli'de Cinayet: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldüren sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Yusuf Ü, olayda hayatını kaybeden Tülay Ü. ve Zaide A'nın ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Ü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Defalarca yalvardım, sadece secdede Allah'ın huzurunda diz çökeceğime inanıyordum ama onların önünde de diz çöktüm. Oğlumdan dayak yemeye başladım. Eşime ve anneme yalvardım, 4-5 ayım böyle geçti. 'Öleceksin' lafını duyduktan sonra ne yaptığımı bilmiyorum. Oğlumun da baba katili olmasını istemedim. Bunları yaşamak istemezdim, torunlarımla gezmek isterdim. Ben de bir babayım. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin en baştan beri belli bir savunma içerisinde olduğunu ifade ederek, olaylarla ilgili tanıkların bulunduğunu ancak bunların reddedildiğini, bunu, adil yargılanma hakkının ihlali olarak gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı takdiri indirim uygulamadan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye önünde maktullerin yakınları sanığa tepki gösterdi. Sanık, ekiplerce adliye binasından çıkarılarak cezaevine gönderildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Tülay Ü'nün babası Halil A. (66), heyetin kararından dolayı bir nebze içlerindeki acının hafiflediğini dile getirdi.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de hasta ziyareti için 24 Aralık 2025'te akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A. (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. (46) tarafından silahla vurulmuş, iki kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan Yusuf Ü. jandarma ekiplerince ilçede yakalanmıştı.