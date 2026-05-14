Kilimli'de Cinayet: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilimli'de Cinayet: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

14.05.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldüren sanık, iki kez ağır müebbet cezası aldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldüren sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Yusuf Ü, olayda hayatını kaybeden Tülay Ü. ve Zaide A'nın ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Ü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Defalarca yalvardım, sadece secdede Allah'ın huzurunda diz çökeceğime inanıyordum ama onların önünde de diz çöktüm. Oğlumdan dayak yemeye başladım. Eşime ve anneme yalvardım, 4-5 ayım böyle geçti. 'Öleceksin' lafını duyduktan sonra ne yaptığımı bilmiyorum. Oğlumun da baba katili olmasını istemedim. Bunları yaşamak istemezdim, torunlarımla gezmek isterdim. Ben de bir babayım. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin en baştan beri belli bir savunma içerisinde olduğunu ifade ederek, olaylarla ilgili tanıkların bulunduğunu ancak bunların reddedildiğini, bunu, adil yargılanma hakkının ihlali olarak gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı takdiri indirim uygulamadan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye önünde maktullerin yakınları sanığa tepki gösterdi. Sanık, ekiplerce adliye binasından çıkarılarak cezaevine gönderildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Tülay Ü'nün babası Halil A. (66), heyetin kararından dolayı bir nebze içlerindeki acının hafiflediğini dile getirdi.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de hasta ziyareti için 24 Aralık 2025'te akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A. (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. (46) tarafından silahla vurulmuş, iki kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan Yusuf Ü. jandarma ekiplerince ilçede yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilimli'de Cinayet: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:44:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kilimli'de Cinayet: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.