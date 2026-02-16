Kilimli'de Maden Göçüğü Soruşturması Devam Ediyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."