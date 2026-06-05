Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den İstifa Etti

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(KİLİS)- Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini, belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirten Bilecen, Kilis halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Kilis'te kısa süre önce CHP İl Başkanı Umut Mehmet Şapan da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.