Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin Akdeniz Offroad Kupası'nda birinci oldu

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(KİLİS)- Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve çalışma ekibinden Murat Gürtekin, Türkiye Motor Sporları tarafından düzenlenen Akdeniz Offroad Kupası 1. Ayak Niğde yarışlarında K Sınıf 2 klasmanında birinci oldu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin, Türkiye Motor Sporları tarafından düzenlenen Akdeniz Offroad Kupası 1. Ayak Niğde yarışlarında K Sınıf 2 klasmanında şehri temsil ederek birinci oldu. Yarışmada, Başkan Bilecen ve Gürtekin, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizi başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur duyuyorum. İnşallah Off-road yarışlarını ilimizde de en kısa zaman da gerçekleştireceğiz" dedi.