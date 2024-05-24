Kilis Belediyesi Gençleri Anıtkabir'e Gönderdi

(KİLİS) - Kilis Belediyesi, gençlerde tarih bilinci oluşturmak ve milli değerlere bağlılığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Kilisli gençleri Ata'nın manevi huzuruna çıkmak üzere Ankara'ya, Anıtkabir'e gönderdi.

Geziye katılan gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Ayrıca, Anıtkabir Müzesi'ni gezerek Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci hakkında bilgi sahibi oldular.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemizin tarihini ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Gençlerimiz, bu tür etkinliklerle geçmişimizden aldıkları güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerdir" dedi.