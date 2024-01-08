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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Akman, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceledi ve seçkide yer alan fotoğraflara oy verdi. Başsavcı Akman, fotoğrafların özenli çekildiğini belirtirken, 2023 yılının acı dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak gelecek yıllarda güzelliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 17:02,
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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akman, makamındaki oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" seçkisinden Murat Şengül imzalı "Hoş geldin", " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" adlı görseli oylayan Başsavcı Akman, haber kategorisinde "Ekside operasyon", çevre ve yaşam kategorisinde "Dağlar arasında", spor kategorisinde de "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

Başsavcı Akman, fotoğrafların son derece özenli çekildiğini belirtti.

2023 yılının, gerek deprem gerekse Gazze'ye yapılan saldırılardan dolayı acı dolu bir yıl olduğunu vurgulayan Akman, gelecek yıllarda benzeri acıların yaşanmadığı, güzelliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Türkiye, Selçuk, Kilis, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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