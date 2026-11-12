Kilis Demirciler\'de yangında zarar gören 98 hektarlık alana 165 bin fidan dikildi

Kilis'te 2021 yılında çıkan orman yangınında zarar gören 98 hektarlık alan, dikilen fidanlarla yeniden yeşil örtüsüne kavuşuyor.

Merkeze bağlı Demirciler köyünde 29 Temmuz 2021'de çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan yangının ardından bölgede yeniden ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kızılçam, fıstık çamı, servi, akasya ve badem türlerinden 165 bin fidan dikildi.

Aradan geçen sürede gelişimini sürdüren fidanların boyu yer yer 1 metreyi aştı.

Fıstık çamı, servi, akasya, kızılçam ve badem fidanı dikildi

Kilis Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz, AA muhabirine, yangında 98 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangının ardından zarar gören alanın yeniden ormanlaştırılması ve doğal ekosistemin yeniden oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirten Yılmaz, aynı yıl Demirciler köyündeki sahada ağaçlandırma faaliyetlerine geçildiğini ifade etti.

Yılmaz, çalışmaların ilk aşamasında arazi hazırlığı ve toprak işleme faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktararak, "Alana 165 bin adet fıstık çamı, servi, akasya, kızılçam ve badem fidanı dikildi." dedi.

Yangında zarar gören ağaçların kesim ve değerlendirme işlemlerinin de ormancılık tekniklerine uygun şekilde yapıldığını anlatan Yılmaz, ekonomik değerini koruyan odunların değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadele kadar yangın sonrasında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesinin de önemli olduğunu belirterek, Orman Teşkilatının "Geleceğe nefes, dünya için bir umut" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.