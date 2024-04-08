Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için mevlit programı düzenledi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'ndeki programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, emniyet amirleri, polis memurları, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Programda, şehitler için dua edildi.
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Pendik'te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda çıkan yangın, aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 2 tırda maddi hasar meydana geldi.
CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan aracın şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde bir iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri olayıyla ilgili olarak M.C.Y., M.A.Ç. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. M.C.Y. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet güçleri, çalışmaları sonucunda çalıntı konteynerleri de ele geçirdi.
İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, Nizip ilçesinde faaliyet gösteren 3 şüpheli şahsın ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.H. ve H.M. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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