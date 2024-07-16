Kilis Polateli'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Güncel

Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı.

Çalışmalara jandarmada destek verdi.

Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cem Mete Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının 50 dekarlık alanda çıktığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eğlen ve Başmağara köyü arasındaki meşelik sahamızda yaklaşık 2 saat önce yangın çıktı. Yangına 3 arazöz, 1 su tankı, orman işletme ve askeri personeller ile belediye ve özel idareye ait iş makineleri ile müdahale ettik. Hatay'dan helikopter desteği aldık. Yangın kısmen kontrol altına alındı."