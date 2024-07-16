Kilis Polateli'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kilis Polateli'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere jandarma da destek verdi. Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı, yangının 50 dekarlık alanda çıktığını ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

16.07.2024 20:49
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Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı.

Çalışmalara jandarmada destek verdi.

Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cem Mete Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının 50 dekarlık alanda çıktığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eğlen ve Başmağara köyü arasındaki meşelik sahamızda yaklaşık 2 saat önce yangın çıktı. Yangına 3 arazöz, 1 su tankı, orman işletme ve askeri personeller ile belediye ve özel idareye ait iş makineleri ile müdahale ettik. Hatay'dan helikopter desteği aldık. Yangın kısmen kontrol altına alındı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis Polateli'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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