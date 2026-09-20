Kilis Polateli'de kaybolan Down sendromlu çocuk dron destekli aramayla bulundu - Son Dakika
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Kilis Polateli'de kaybolan Down sendromlu çocuk dron destekli aramayla bulundu

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Kilis Polateli\'de kaybolan Down sendromlu çocuk dron destekli aramayla bulundu
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Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolduktan sonra jandarma ve güvenlik korucularınca aranan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuk, dron destekli çalışmayla Söğütlü köyü yakınlarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuğu, jandarma ve güvenlik korucuları buldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eğlen köyünde yaşayan H.A, kardeşi C.A'nın kaybolduğunu fark ederek durumu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu C.A, Söğütlü köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kilis Polateli'de kaybolan Down sendromlu çocuk dron destekli aramayla bulundu - Son Dakika
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