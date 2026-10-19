Kilis'te 55 yıllık sigara bağımlısı Mehmet Kılıç, 7 aydır sigara içmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te 55 yıllık sigara bağımlısı Mehmet Kılıç, 7 aydır sigara içmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis\'te 55 yıllık sigara bağımlısı Mehmet Kılıç, 7 aydır sigara içmiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 71 yaşındaki Mehmet Kılıç, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde aldığı ilaç tedavisi ve uzman desteğiyle 55 yıllık sigara bağımlılığını bıraktı. Yaklaşık 7 aydır sigara içmeyen Kılıç, nefes darlığının geçtiğini ve 5-6 kilometre yürüyebildiğini söyledi.

Kilis'te yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde aldığı destek ve ilaç tedavisiyle 55 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Erken yaşlarda arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlayan Kılıç, uzun yıllar sürdürdüğü bağımlılığı nedeniyle öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşadı.

Özellikle nefes darlığının artması üzerine sigarayı bırakmaya karar veren Kılıç, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

Burada uygulanan ilaç tedavisi ve uzman desteğiyle sigarayı bırakmayı başaran Kılıç, yaklaşık 7 aydır dumansız bir yaşam sürdürüyor.

"Nefesim açıldı, yürüyebiliyorum"

Kılıç, AA muhabirine, yaklaşık 55 yıl süren sigara bağımlılığının yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, tedavi sürecinde uzman desteğinin ve düzenli ilaç kullanımının önemli rol oynadığını söyledi.

Sigaranın yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sigaranın bana çok zararı oldu. Yürüyemez, nefes alamaz hale geldim, hayat bana adeta zindan oldu. Doktora gittiğimde KOAH hastası olmuşsun, makineye bağlanacaksın dediler. Daha sonra Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdum. Burada ilaç tedavisi uygulandı. Verilen ilaç sigara içme isteğimi azalttı. Hocaların desteğiyle sigarayı bıraktım. Şu an iç deseler adeta iğreniyorum sigaradan. Önceden nefesim kesiliyordu, yürüyemiyordum ancak şimdi 5-6 kilometre yürüyor, ortalama 10-12 bin adım atıyorum."

Sigaranın uzman desteğiyle bırakılabileceğini vurgulayan Kılıç, "Ben sigarayı 55 yıl kullanıp bırakabildiysem herkes sigarayı bırakabilir." diye konuştu.

Kılıç, sigarayı bırakma sürecindeki desteklerinden dolayı merkez çalışanlarına teşekkür etti.

"Ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Ahmet Yusuf Ünler de merkez bünyesinde ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirtti.

Başvuran kişilerin bağımlılık düzeylerini değerlendirdiklerini aktaran Ünler, kişiye özel hazırlanan tedavi planı kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Ünler, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA
Mehmet KılıçSağlıkGüncelKilisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu 21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:25:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te 55 yıllık sigara bağımlısı Mehmet Kılıç, 7 aydır sigara içmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei