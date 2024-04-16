Kilis'te Arapça tabelalar sökülürken diğer dillerdeki tabelalara dokunulmadı
Belediye Başkanının ilk icraatı Arapça tabelalarını kaldırtmak oldu
KİLİS - Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülürken diğer dillerdeki tabelalara ise dokunulmadı.
31 Mart 2024 Mahalli İdare Yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı olarak Seçilen Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Belediye başkanının vaatlerinden biri olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülüyor. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu. Diğer dillerde yazılan tabelalara ise dokunulmadı.
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