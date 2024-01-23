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Kilis'te beton mikseri ile çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te beton mikseri ile çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kilis-Hatay yolunda meydana gelen kazada, beton mikseri ile çarpışan otomobil şarampole devrildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:20
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KİLİS'te, beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kilis- Hatay yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ali.Ö. yönetimindeki 79 EB 816 plakalı beton mikseri ile Ali Sinci'nin kullandığı 79 DE 266 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan otomobil şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Sinci ile yanındaki Mehmet Güngör'ü 1 saatlik çalışmayla çıkardı. Yapılan kontrolde, Sinci ile Göngör'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Beton mikseri şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kilis\'te beton mikseri ile çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kilis'te beton mikseri ile çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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