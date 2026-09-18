Kilis\'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Aytekin hayatını kaybetti

KİLİS'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin (55) hayatını kaybetti, beraberindeki A.A. ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Kilis kara yolu sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklette yolcu konumundaki A.A ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Aytekin'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Beton mikserinin şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.