Kilis\'te çarpışan otomobil ve motosikletin iki sürücüsü yaralandı, biri ağır

Kilis'te çarpışan otomobil ve motosikletin iki sürücüsü yaralandı, biri ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
V.P. (22) yönetimindeki 79 ABH 376 plakalı motosiklet, Abdi Bulut Mahallesi'nde B.D. (35) idaresindeki 31 BCN 141 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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