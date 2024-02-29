Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis\'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir cip ile Mecit H. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

29.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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