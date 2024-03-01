Kilis'te Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
KİLİS - Kilis'te Cuma namazı sonrası İsrail zulmü altındaki Müslümanlar için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Kilis'te Cuma namazı sonrası dua edildi. Kilis merkezde bulunan Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camii'nde kılınan Cuma namazının ardında İsrail'in saldırıları altındaki Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile vatan için şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi.
Tekbirlerin getirildiği program, yapılan duanın ardından sona erdi.
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