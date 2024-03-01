Kilis'te Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi

AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa

TBMM'de, CHP'nin 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerisi sırasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit arasında tartışma yaşandı. Şahin'in "DEM çizgisinde demlenen" sözlerine tepki gösteren, Koçyiğit "Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen." ifadelerini kullandı.