Kilis'te deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te deprem tatbikatı düzenlendi

Kilis'te Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. AFAD tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilere deprem eğitimi verildi. Tatbikatta öğrenciler ve öğretmenler, çalınan sirenle birlikte hayat üçgeni oluşturdu. Okul Müdürü, depremlerin sık yaşandığı coğrafyada öğrencilerin ve velilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

05.03.2024 19:38  Güncelleme: 19:47
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Kilis'te deprem tatbikatı düzenlendi

KİLİS - Kilis'te Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

1-7 Mart tarihleri arasında AFAD tarafından deprem haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2024 Afet Tatbikatı Kilis'te Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapıldı. Buradaki programa

AFAD İl Müdürlüğü personeli 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında her an göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatları sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Kendi eğitimleri ve tatbikatlarının yanı sıra mesai mefhumu gözetmeden vatandaşın bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara Temel Afet Bilinci ve Depremle ilgili eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerin yanı sıra deprem haftası dolayısıyla kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yaptı. Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çalınan sirenle birlikte öğrenciler ve öğretmenler bulundukları yerlerde hayat üçgeni oluşturdu. Tatbikatın öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis'inde etkilendiğini söyleyen Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Fatih Menceroğlu, " Deprem haftası münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa tatbikat yaptık. 6 Şubat depremini yaşadık ve o şehirlerinde içerisindeyiz. Öğrencilerimize böyle Afet döneminde nasıl davranmaları gerektiği konusunda okulda öğrendiklerini ailelerine anlatması için böyle bir çalışmayı birlikte yürüttük. Depremlerin çok sık yaşandığı coğrafyadayız ve öğrencilerimizi ve velilerimizi yetiştirmek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem, Kilis, AFAD, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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