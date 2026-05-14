Kilis'te Engelliler Haftası coşkusu

Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı dans gösterisi sunuldu.

öğrencilerin şiirler okudu okuduğu etkinlikte, skeçler, atık malzemelerden yapılan defile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, "Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini çok yakından görüyoruz. Kültürde, eğitimde, sanatta, bilimde, sporda birçok alanda bizleri gururlandırdıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye engelli parkuru kuruldu. Parkurda fiziksel engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları mimari ve çevresel engellere dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, parkurun amacının engelli bireylerin gündelik yaşamda neler yaşadığını sağlıklı bireylere göstermek olduğunu belirtti.

Parkuru deneyimleyen ilkokul öğrencisi Ramazan Özcan, parkurda engelli olmanın zorluklarını birebir gördüğünü ifade etti.

Programa katılan protokol üyeleri, kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.