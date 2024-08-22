Kilis'te firari hükümlüler yakalandı

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Kilis'te 10 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 11 şüpheliden 4'ünün 10 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.