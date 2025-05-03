Kilis\'te gazeteciler İsrail\'in 212 meslektaşını öldürmesini kameralarını yere bırakarak protesto etti

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.

Kilis Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Necmettin Şekeroğlu, yaptığı açıklamada, Gazze'de şehit edilen gazetecileri unutmayacaklarını belirtti.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılarda çocukların, kadınların, sivillerin yanı sıra gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin de hedef alındığını dile getiren Şekeroğlu, "Uluslararası hukuka ve savaş ahlakına tamamen aykırı olan bu saldırılar, sadece bir halkı değil aynı zamanda hakikatin sesini susturmayı amaçlamaktadır." dedi.

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 212 gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Aralarında 13 kadın gazetecinin de bulunduğu 212 basın mensubu, görevlerini yaparken hayatını kaybetmiştir. Bu korkunç tablo, Gazze'de basın mensuplarının açıkça hedef alındığını ve gerçeklerin ortaya çıkmasının engellenmeye çalışıldığını göstermektedir. Gazze'de görevlerini ifa ederken şehit edilen gazeteciler, dünyanın gözü önünde işlenen zulmü belgelemeye çalışırken hayatlarını kaybetmişlerdir. Kalemleriyle, kameralarıyla, canları pahasına gerçeği haykıran bu cesur basın emekçilerini Kilis basını olarak rahmet ve minnetle anıyoruz."