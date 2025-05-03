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Kilis'te Gazze için hayır çarşısı

Kilis'te Gazze için hayır çarşısı -Öldürülen gazeteciler için gazetecilerden protesto Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

03.05.2025 17:02
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Kilis'te Gazze için hayır çarşısı

-Öldürülen gazeteciler için gazetecilerden protesto

KİLİS - Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu. Elde edilen gelirlerin tamamının Gazze'ye gönderileceği etkinlikte, Gazze'de şehit edilen gazeteciler de unutulmadı. Kilisli basın mensupları, Mescid-i Aksa maketi önünde toplanarak, fotoğraf makinelerini yere bıraktı ve "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Siyonizm" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi.

Kilis Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Necmettin Şekeroğlu, yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Şekeroğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında 13 kadın gazetecinin de bulunduğu 212 basın mensubunun görevlerini yaparken hayatını kaybettiğini belirtti.

"Gazetecilerin sesi susturulmak isteniyor"

Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden gazetecilerin, yaşanan zulmü belgelemeye çalıştığını ifade eden Şekeroğlu, "Kalemleriyle, kameralarıyla, canları pahasına gerçeği haykıran bu cesur basın emekçilerini rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Basın mensuplarına yönelik sistematik saldırıların, ifade özgürlüğü ve basın hürriyetini hedef aldığını vurgulayan Şekeroğlu, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Gazetecilerin ve sivillerin hedef alınmasına karşı artık sessiz kalınmamalı. Bu insanlık suçlarının faili olan İsrail, adalet önüne çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağını Kudüs'te dalgalandıracağız"

Açıklamasının sonunda "Şehit edilen tüm gazetecilerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz, onların hakikat mücadelesini yaşatacağız" diyen Şekeroğlu, "İnşallah çok yakında Kudüs'te, Kubbetü's- Sahra'nın üzerine Türk bayrağını dikeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Gazze için hayır çarşısı - Son Dakika

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