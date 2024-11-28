Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kilis\'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kilis Valisi Tahir Şahin, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirilmeyen binaların yıkımının sürdüğünü belirtti.

28.11.2024 14:18
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Kilis Valisi Tahir Şahin, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirilmeyen binaların yıkımının sürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla depremin izlerini silmek için ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kilis'te 1854 kentsel konutun yapımını tamamladıklarını anlatan Şahin, "Hak sahibi hemşehrilerimize huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlarını teslim ettik. Yapımı tamamlanan kırsal konutlarımızın da teslim süreci başladı. İnşası devam eden kırsal konutlarımızın da yapımları kısa bir süre içinde bitecek ve hemşehrilerimize teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

İlde orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi uygun görülmeyen konut, ahır ve iş yerleri için ilgili mevzuat hükümlerinin istisnasız şekilde uygulandığını aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Kilis Belediyesine 87, İl Özel İdaresine ise 86 adet olmak üzere toplam 173 güçlendirme başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular neticesinde güçlendirme işlemleri tamamlanan binalara, bina kullanım izin belgesi verilecek ancak güçlendirme işlemlerini tamamlamayan binaların hasar durumu ağır hasarlı olarak kabul edilecek ve ilgili binaların yıkımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binalarımız, ağır hasarlı yapı olarak değerlendirilip yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.

6 Şubat 2023 depremi sonrasında ilimizde hasar durumu ağır, acil yıkılacak ve yıkık olan binanın 664'ü merkezde, 1737'si ise kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 401 binanın yıkımı tamamlanmış olup enkazları kaldırılmıştır. İlimiz genelinde orta hasarlı 446 binadan, kırsalda bulunan 256 binanın 40'ının yıkımı gerçekleştirilmiş olup yıkım çalışmaları devam etmektedir."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

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