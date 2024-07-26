Kilis'te Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Güncel

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 17-25 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 7 hırsızlık olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.F., A.M. ve S.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.

Ele geçirilen 2 teneke zeytinyağı sahibine teslim edildi.