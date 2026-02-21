Kilis\'te İftar Programı Düzenlendi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kilis'te iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda kent protokolü ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Katılımcılar yemeğin ardından dua etti.

İftar öncesi bir konuşma yapan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.