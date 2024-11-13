Kilis'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 15 litre etil alkol, 10 litre viski, 5 litre rakı, 1050 boş içki şişesi, 420 şişe kapağı, 200 barkotlu içki etiketi ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan T.B. ve F.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?