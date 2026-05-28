Kilis'te Kurban Bayramı Yoğunluğu

Kilis'te sakatatçılar, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaparak kurbanlıklardan çıkan kelle ve paçaları temizleyip pişime hazır hale getiriyor.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanların kelle ve paçalarını kıl ve tüylerinden arındırmak için ustaların atölyelerine getiriyor.

Artan talebi karşılamak için bayram boyunca çalışan sakatatçılar, kelle ve paçaları ateşte ütüp tel fırça ile temizleyerek hazırlıyor.

Sakatat ustası Abdulhadi Şerbetçioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır her Kurban Bayramı'nda bu işi yaptığını söyledi.

Bayram süresince yoğun çalıştıklarını belirten Şerbetçioğlu, "Getirilen kellelerin önce boynuz ve kulaklarını kesiyoruz. Ardından ateşte ütüp tel fırça ile temizliyoruz. Daha sonra ikiye ayırarak pişmeye hazır hale getiriyoruz." dedi.