Kilis\'te Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 H 3018 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kilis- Hatay karayolu Dorucak Köyü mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki G.K. ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
