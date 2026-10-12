Kilis\'te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, cenazesi İslahiye\'de toprağa verildi

Kilis'te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, cenazesi İslahiye'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis-Hatay yolunda hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 51 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kılınan namazın ardından Kırıkçalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
KİLİS'te, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Canbal (51), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün akşam, Kilis- Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) yönetimindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal'ın kullandığı 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Canbal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mustafa Canbal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Mustafa Canbal, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırıkçalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü A.Ç.'nin gözaltı süreci devam ediyor.
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