Kilis'te Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı

Kilis'te, Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı.

Sabunhane Müzesi'nde açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait, Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 120 eser yer alıyor.

Sergide, Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar yer alıyor.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından edilen duanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 26 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.