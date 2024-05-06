Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan B.H, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyü civarında yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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