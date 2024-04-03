Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da üniversite öğrencileri 'gönüllülük' dersiyle ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etti

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tamamlandı.