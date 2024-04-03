Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan A.H'yi, merkez ilçeye bağlı Çalkaya köyünde yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tamamlandı.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
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