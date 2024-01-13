Kilis\'te PKK\'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

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ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.E. ve C.H.H.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Elbeyli ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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