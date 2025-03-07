Kilis'te Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Kılındı

Kilis'te Ramazan'ın ilk Cuma namazı kılındı

KİLİS - Kilis'te Ramazan ayının ilk Cuma namazı, tarihi Mevlevihane Camii'nde yoğun katılımla kılındı.

Deprem bölgesinde yer alan sınır kenti Kilis'te Ramazan ayının ilk Cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Kilis Valisi Tahir Şahin de cemaate eşlik ederek Cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda etti. Namaz öncesinde cemaate hitap eden din görevlileri, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

(MYP-SVY-Y)