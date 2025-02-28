Kilis'te Ramazan Öncesi Market, Fırın ve Kasap Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Kilis'te Ramazan Öncesi Market, Fırın ve Kasap Denetimleri Artırıldı

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi marketlerde, fırınlarda ve kasaplarda denetim yaparak fiyat ve hijyen standartlarını kontrol etti. Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesi için ürünlerin tazeliğini ve fiyatlarını inceledi.

28.02.2025 17:10
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Kilis'te Ramazan öncesi market, fırın ve kasaplara denetim

KİLİS - Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini artırarak, zincir marketler, fırınlar ve kasaplarda fiyat denetimi ve hijyen standartlarını kontrol etti.

Ekipler, vatandaşların Ramazan boyunca sağlıklı ve uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi amacıyla, marketlerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihlerine de dikkat edilerek, raflardaki ürünlerin taze ve güvenli olup olmadığı kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, fırınlarda üretilen ekmeklerin gramajlarını kendi terazileriyle kontrol etti ve hijyen standartlarının yerinde olup olmadığı denetlendi. Kasaplarda ise etlerin tazeliği, hijyen standartları ve etlerin üzerinde bulunan mühürlerin varlığı kontrol edildi. Kasapların etlerinin resmi denetimlere uygun şekilde mühürlenip mühürlenmediği incelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Ramazan Öncesi Market, Fırın ve Kasap Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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