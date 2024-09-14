Kilis\'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilal Habeş Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde M.A.C, M.A. ve H.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.A.C, M.A. ve H.S. yaralandı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis,olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.