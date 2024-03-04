Kilis\'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'da deprem sonucu ikinci kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.