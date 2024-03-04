Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet, Kilis- Hatay kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve M.D. ile M.B. ekiplerce çıkarılarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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