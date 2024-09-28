Kilis\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

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KİLİS'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kilis- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 31 AHM 188 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 31 AB 031 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile N.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.