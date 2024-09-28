Kilis\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

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KİLİS'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Kilis- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 31 AHM 188 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 31 A.B 031 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile N.I. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA