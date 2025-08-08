Kilis\'te Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü'nden ilçe merkezine giden M.T. (60) idaresindeki 79 ABS 602 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü M.T. ile traktördeki L.R. ile kucağında bulunan Barış Alper T. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
