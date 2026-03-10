Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ve el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.