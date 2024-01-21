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Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 7'si tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı.

21.01.2024 - 19:16,
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KİLİS'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Kilis\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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