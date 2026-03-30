Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Yangında Mahsur Kalan 6 Yavru Köpek Kurtarıldı

30.03.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında mahsur kalan 6 yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.

Kilis'te, bir sivil toplum kuruluşunun hizmet binasında çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru 6 köpeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangında mahsur kalan 6 yavru köpeğin ise itfaiye ekiplerince kurtarıldığı ve Kilis'teki Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda tedavi edildiği bildirildi.

Alanda görevli veteriner Kadir İlker Avcı, gazetecilere, 6 küçük yavrunun tedavisinin merkezde yapıldığını söyledi.

Köpeklerin yangında mahsur kaldığını ifade eden Avcı, "Dün çıkan yangının ardından 6 yavru canımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak merkezimize getirildi. Hayvanlarımızın tedavisine hemen başlanıldı. Gerekli ilaç ve oksijen takviyesi ve beslenmelerini sağladığımız hayvanlarımızı merkezimizde muhafaza etmekteyiz." dedi.

Avcı, hayvanların durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sorununun bulunmadığını aktardı.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait toplum merkezinde, dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Kilis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:10:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.