Kilis'te Yaz Aylarında Yemeni Ayakkabıları Tercih Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Yaz Aylarında Yemeni Ayakkabıları Tercih Ediliyor

Kilis\'te Yaz Aylarında Yemeni Ayakkabıları Tercih Ediliyor

Kilis'te üretilen ve manda, keçi, dana ve koyun derilerinden yapılan yemeni ayakkabıları, yaz aylarında ayakları serin tuttuğu için daha çok tercih ediliyor. Yemeni ustası Mehmet Çürük, ürettikleri ürünlerin tamamen doğal deri olduğunu belirterek, müşterilerin isteklerine göre sipariş alıp üretim yaptıklarını ve gençlere yönelik daha sportif modeller ürettiklerini söyledi. Ancak mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve yeni çırak ve kalifiye eleman yetişmediği için siparişlere yetişemediklerini dile getirdi.

12.07.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 4 ayrı hayvanın derisinden yapılan yemeniler, ayakları serin tuttuğu için yaz aylarında daha çok tercih ediliyor.

Manda, keçi, dana ve koyun derilerinden yapılan yemeniler, farklı renkleri ve modelleriyle her yaştan insana hitap ediyor.

Güneydoğu'da yaygın olarak üretilen ve "yemeni" olarak bilinen ayakkabı türü, sıcak yaz aylarında ilgi görüyor.

20 yıllık yemeni ustası Mehmet Çürük, AA muhabirine, mesleğini yaşatmaya çalıştığını, ürettikleri ürünlerin tamamen doğal deri olduğunu söyledi.

Yemeninin tabanının manda, içinin dana, yan tarafının koyun, üst tarafının ise keçi, oğlak derisi olduğunu dile getiren Çürük, yemenilerin ayağı serin tuttuğunu belirtti.

Çürük, şöyle konuştu:

"Ayakta koku, mantar ve kaşıntı yapmaz. Ayakta mantar ve kaşıntı varsa bunları zamanla temizler. Kilis dışında özellikle İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kente kargoyla gönderiyoruz. Müşterilerimizin isteklerine göre sipariş alıyor ve ona göre üretim yapıyoruz. Gençlere yönelik daha sportif modeller üretiyoruz. Gençler klasik yemeniyi tercih etmiyor, biz de onların isteklerine göre yemeni imal ediyoruz."

Her yaş grubuna uygun yemeni ürettiğini aktaran Çürük, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu, birkaç ustanın mesleği sürdürdüğünü, yeni çırak ve kalifiye eleman yetişmediği için siparişlere yetişemediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kilis, Yaşam, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Yaz Aylarında Yemeni Ayakkabıları Tercih Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Yaz Aylarında Yemeni Ayakkabıları Tercih Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement