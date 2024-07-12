Güncel

Kilis'te yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde hububat bahçesine giren ve boyları bir buçuk metreyi bulan 2 kara yılanın çiftleşme dansı, tarla sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz aylarının gelmesiyle yuvalarından çıkan yılanlar, kentte sıklıkla görülmeye başlandı. Elbeyli ilçesi Tilhabeş Köyü yakınlarında hasadı yapılmış hububat tarlasında boyları bir buçuk metreyi bulan 2 kara yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, tarla sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.