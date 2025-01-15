Kilis\'te \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Kilis Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir ile Kilis SGK İl Müdürü Ahmet Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altay ve Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Altay "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Altay, "Spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğrafından yana kullandı.

SGK İl Müdürü Avcı ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını seçen Avcı, "Spor" kategorisinde James Kamau'nun "Toz duman" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.