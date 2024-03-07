Kilis'te Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Kilis\'te Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Ahmet Can (53) idaresindeki hafif ticari araç, Hüseyinoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cesedi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

07.03.2024 19:43
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Can (53) idaresindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, Hüseyinoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Can'ın cesedi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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