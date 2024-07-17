Kilis\'teki Orman Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

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Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava aracı sevk edildi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, 1 su tankeri, Hatay'dan gelen 1 helikopter ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.