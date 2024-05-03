Kilis Tekstilkent'te Üretilen Konfeksiyon Ürünleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis Tekstilkent'te Üretilen Konfeksiyon Ürünleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Kilis Tekstilkent\'te Üretilen Konfeksiyon Ürünleri Avrupa\'ya İhraç Ediliyor

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Tekstilkent, çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu bir tesis olarak Avrupa ülkelerine konfeksiyon ürünleri ihraç ediyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Kilis OSB işbirliğinde kurulan Tekstilkent, bölge ekonomisine katkı sağlamakta ve kadın istihdamına destek olmaktadır. 2025 yılına kadar 1200 çalışana ulaşmayı hedefleyen tesis, Kilis'in ekonomisine önemli bir ihracat rakamı katkısı sağlamaktadır.

03.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren, çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te üretilen konfeksiyon ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Kilis OSB işbirliğinde yaklaşık 20 dönüm alanda kurulan Tekstilkent, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te imal edilen konfeksiyon ürünleri, başta Almanya ve Fransa olmak üzere 6 Avrupa ülkesine gönderiliyor.

2025 yılına kadar 1200 çalışana ulaşılması hedeflenen Tekstilkent, bir yandan kadınların istihdamına diğer yandan da bölge ve ülke ekonomisinin ihracat rakamlarına katkı sağlıyor.

Kilis OSB Müdürü Mehmet Nur Cantaşdemir, AA muhabirine, 19 bin 800 metrekarelik iki katlı kapalı alandan oluşan tesisin ocak ayında üretime geçtiğini söyledi.

Şu anda 220 çalışanla kadın istihdamına destek verildiğini anlatan Cantaşdemir, "2025 sonuna kadar 1200 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Tesisimiz, kompleks tasarlanmış olup çalışanların hem fiziksel ve psikolojik hem de kültürel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda tesisimizin en büyük destekçisi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İpekyolu Kalkınma Ajansına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"40 milyon liralık ekonomik girdinin ilimiz esnafına geri dönüşü olacak"

Cantaşdemir, Tekstilkent'te imal edilen ürünlerin Avrupa'nın 6 ülkesine satıldığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü markalar için üretim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Cantaşdemir, şunları ifade etti:

"Tesisteki çalışanların yüzde 90'ı kadın. Bu kadınların ekonomiye katılmasıyla kişi başı yaklaşık 22 bin lira Kilis'e giriyor. Firma sayesinde şu anda kente aylık 4,5-5 milyon lira sıcak para girişi oluyor. İstihdam, 1200'lere ulaştığında 40 milyon liralık ekonomik girdinin ilimiz esnafına geri dönüşü olacak."

Tekstilkent'te 3 aydır çalışan Esranur Saçlı, "Çeyizim için aileme destek oluyorum. Burası kadınlar için büyük bir özgürlük, ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde olması için çok güzel bir yer. Yaptığım ürünler, Avrupa'ya gidiyor, uzak yerlerdeki insanlar kullanıyor. Bu, çok güzel bir şey." diye konuştu.

Feride Bahçıvan da tesiste 2,5 aydır çalıştığını dile getirerek, "Burada başladıktan sonra hayatımda çok şey değişti. Çocuklarıma katkım oluyor, bayramlıklarını aldım. Birilerinden beklemiyorsun, kendi bütçenle hareket ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Tekstilkent, Ekonomi, İhracat, Kilis, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Tekstilkent'te Üretilen Konfeksiyon Ürünleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis Tekstilkent'te Üretilen Konfeksiyon Ürünleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement